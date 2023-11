Diogo Lacerda Machado já prestou caução de 150 mil euros

Diogo Lacerda Machado já prestou a caução de 150 mil euros através de garantia bancária, confirmou ao CM a defesa do consultor e arguido do processo ‘Operação Influencer’. O CM sabe também que o amigo de António Costa pretende, quando for possível, substituir a garantia bancária por a hipoteca de um imóvel. Neste caso, a casa onde vive em Telheiras, Lisboa.



Lacerda Machado, que está indiciado por tráfico de influência, também já entregou o passaporte. A defesa de Lacerda Machado, a cargo do advogado Magalhães e Silva, vai recorrer das medidas de coação decretadas pelo juiz Nuno Dias Costa.