Diogo Pacheco de Amorim é o candidato do Chega a vice-presidente da Assembleia da República

Diogo Pacheco de Amorim será o candidato do Chega a vice-presidente da Assembleia da República. O anúncio foi feito esta quinta-feira por André Ventura, presidente do partido.

"O regimento, que não foi proposto pelo Chega, é muito claro: cabe aos quatro maiores partidos eleitos indicar o nome do vice-presidente. Claro que há uma votação, mas a prática e a regra tem sido sempre a de que os quatro partidos indicam o vice-presidente. O Chega é hoje a terceira maior força política nacional e, como tal, terá direito de indicar o seu vice-presidente", adiantou Ventura.





Pacheco de Amorim, de 71 anos, foi eleito deputado nas eleições do passado domingo e é um dos 'homens-fortes' de André Ventura.A votação terá lugar dia 22 de fevereiro e o candidato do Chega contará com a oposição dos outros partidos na corrida.