Vários diplomas polémicos vão ficar pelo caminho com a dissolução do Parlamento como é o caso das alterações às ordens profissionais, da identidade sexual nas escolas ou da legalização da canábis.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, “assinou” este domingo “o decreto que procede à dissolução da Assembleia da República e à convocação de eleições Legislativas para o dia 30 de janeiro de 2022”, segundo o comunicado que se pode ler no site da Presidência.