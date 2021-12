Diplomas sobre ordens profissionais e identidade de género nas escolas 'caem' com dissolução da AR

Diplomas sobre o funcionamento das ordens profissionais, o direito à autodeterminação na identidade de género nas escolas ou a legalização da canábis estão entre as iniciativas que 'caem' com a dissolução do parlamento.

O decreto da dissolução da Assembleia da República foi publicado este domingo, oficializando o processo que levará à entrada de funções da Comissão Permanente -- órgão parlamentar com poderes mais reduzidos. Iniciando-se uma nova legislatura, já em 2022, 'caem' os diplomas que estavam a ser trabalhados na atual.

Nas últimas semanas os deputados 'aceleraram' a chegada de várias iniciativas até à votação final global, mas alguns ficaram-se pelas votações na generalidade ou no trabalho de especialidade em comissões parlamentares.