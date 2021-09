Direção da candidatura de Rui Moreira denuncia à PSP furto de 'outdoors'

A direção da campanha da candidatura "Rui Moreira: Aqui Há Porto" denunciou este sábado que pelo menos sete 'outdoors' foram "arrancados" da via pública, tendo apresentado uma queixa na Polícia de Segurança Pública (PSP) por furto.

"A cidade do Porto acordou neste sábado, dia de reflexão, com menos sete 'outdoors' de Rui Moreira, que foram arrancados na freguesia de Paranhos e imediações. Incluem-se nesta ação reprovável, 'outdoors' das juntas e de Rui Moreira", lê-se num comunicado da direção da campanha da candidatura "Rui Moreira: Aqui Há Porto" enviada à comunicação social.

Fonte da PSP confirmou à agência Lusa que recebeu hoje uma denúncia de queixa de furto de 'outdoors' na esquadra de Paranhos.

No auto da denúncia a que a Lusa teve acesso pode ler-se que José Paulo da Silva, candidato à Junta de Freguesia de Paranhos (Porto) nas eleições autárquicas no domingo, requereu "procedimento criminal contra desconhecidos" pelo furto de 'outdoors' no Largo da Igreja de Paranhos, na Rua do Amial, junto à Farmácia VCI Porto, na Rotunda do Bairro do Carvalhido.

"Foram ainda furtados outros dois 'outdoors'", acrescenta o comunicado: um 'outdoor' da campanha do candidato José Paulo da Silva, com as medidas de quatro metros, por três metros, e outro da campanha do candidato à presidência da Câmara do Porto Rui Moreira, com as dimensões de oito metros por três, que se encontravam colocados na saída da VCI (Via de Cintura Interna) para a zona de Campo Lindo.

A candidatura "Rui Moreira: Aqui Há Porto" "repudia este e qualquer outro ato de vandalismo", referindo que é "um atentado à democracia".

"A menos de 24 horas das eleições autárquicas, a candidatura Rui Moreira: Aqui Há Porto foi vítima de um ato de vandalismo. Praticamente metade dos seus 'outdoors' foram roubados da via pública, como se constatou ao longo desta manhã".

A direção da campanha da candidatura Rui Moreira apela à PSP para que atue em "conformidade na investigação" das denúncias e acrescenta que o candidato à Junta de Freguesia do Bonfim, João Aguiar, também vai efetivar uma queixa à PSP, à semelhança do que fez o candidato José Paulo da Silva.

As eleições autárquicas realizam-se no próximo domingo, dia 26 de setembro.

São candidatos à presidência da Câmara do Porto, nas eleições de domingo, Rui Moreira (movimento independente "Rui Moreira: Aqui há Porto" - apoiado por IL, CDS, Nós, Cidadãos! e MAIS), Tiago Barbosa Ribeiro (PS), Vladimiro Feliz (PSD), Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (BE), Bebiana Cunha (PAN), António Fonseca (Chega), Diogo Araújo Dantas (PPM), André Eira (Volt Portugal), Bruno Rebelo (Ergue-te) e Diamantino Raposinho (Livre).