Direção do PAN vai propor expulsão do porta-voz regional na Madeira por atitudes "inaceitáveis"

A direção do PAN vai propor a suspensão imediata de funções e a expulsão do porta-voz regional, Joaquim Sousa, numa reunião da Comissão Política Nacional marcada para esta quinta-feira, disse Inês Sousa Real à Lusa.

"A proposta por parte da direção será nesse sentido, de suspensão imediata das suas funções e a aplicação de pena máxima de expulsão do partido, porque é inaceitável e constitui uma infração muito grave que alguém com responsabilidades políticas, independentemente de poder concordar ou não com a decisão que os órgãos tomaram da substituição da lista, tenha andado a apelar publicamente à não votação no seu próprio partido e inclusivamente andado a negociar e em conversações com outras forças políticas", indicou.

Inês de Sousa Real indicou que a Comissão Política Nacional do PAN, o órgão máximo de direção política entre congressos, vai reunir-se esta quinta-feira para analisar o futuro de Joaquim Sousa no partido, apontando que esta questão, que constitui "matéria de infração disciplinar", será tratada internamente, "em sede própria".