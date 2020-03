Direção nacional do PS envia carta às federações

O PS enviou esta terça-feira uma carta às federações, na qual as eleições se mantêm nos próximos dias 13 e 14, com "os procedimentos definidos pela Direção-Geral da Saúde (DGS)" e que devem ser seguidos durante o ato eleitoral.sabe que algumas distritais do Centro e Norte do País admitem não ter condições para assegurar as condições pedidas pela direção nacional.Na missiva que a direção nacional enviou às distritais e a que oteve acesso, lê-se que "a mesa de voto deverá dispor de álcool ou gel alcoólico ou toalhetes húmidos de limpeza", "os elementos da mesa devem estar sempre a cerca de um metro dos votantes", devem ser evitados "grandes ajuntamentos no interior das salas das votações" e, após a contagem dos votos, "os membros das mesas deverão desinfetar as mãos ou lavá-las muito cuidadosamente".As medidas de prevenção foram acionadas depois de o PS ter adiado as eleições para as federações do Porto e Braga e cancelado, ainda sem nova data, "todos os congressos federativos", "no seguimento das recomendações da DGS e depois de ouvidos os presidentes de Federação e a Comissão Permanente" do PS, anunciou esta terça-feira o secretário-geral adjunto José Luís Carneiro.Os conclaves distritais que consagram os novos órgãos eleitos estavam marcados para 4 e 5 de abril, mas devido ao perigo de contágio pelo Covid-19 foram cancelados.À exceção de Porto e Braga, as restantes 19 distritais vão ter eleições nos próximos dias 13 e 14, sexta-feira e sábado.As eleições diretas para secretário-geral realizam-se a 15 e 16 de maio. Os simpatizantes vão poder votar mediante inscrição e pagamento de 12 euros.