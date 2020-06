Direita ataca exceção às ‘manifs’ da esquerda

O PSD e o CDS criticaram esta segunda-feira a exceção dada às "manifestações da esquerda" em tempo de estado de calamidade, depois dos protestos contra o racismo que se realizaram no domingo em várias cidades e que juntaram milhares de pessoas nas ruas."Qual será o critério para o Governo permitir ajuntamentos? Funerais, futebol, missas, discotecas, desporto em geral, não! Comícios e manifestações de esquerda, sim! Esperemos que o vírus entenda aquilo que mais ninguém consegue entender", escreveu esta segunda-feira o presidente do PSD, Rui Rio, nas redes sociais. E o deputado laranja, Ricardo Batista Leite, acrescentou que "não compreende os ajustamentos em Lisboa das últimas semanas".O líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, alinhou pelo mesmo diapasão, afirmando que existem "dois pesos e duas medidas". "Este fim de semana assistimos a manifestações que foram autorizadas e que não cumpriram as regras de saúde pública", denunciou o líder do CDS, considerando injusto que "os ginásios tenham de obedecer às regras de limitação de espaços e que os restaurantes tenham de garantir normas sanitárias". "O Governo começa a criar divisões na sociedade, que não são benéficas", acrescentou. "Aquilo que se passou foi uma vergonha nacional", atirou André Ventura, do Chega.À esquerda, a realidade é outra. Para o BE, as manifestações foram "ordeiras e pacíficas", disse esta segunda-feira a deputada bloquista Beatriz Gomes Dias. Moisés Ferreira, também do BE, lembrou ainda que "os surtos identificados estão associados a questões laborais e de habitação" e não com a comunidade.Já o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, não quis "aproveitar para fazer críticas", assumindo apenas a "responsabilidade de fazer um comício ao ar livre com distanciamento social", "um exemplo de que não há contradição no exercício das liberdades".