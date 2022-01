Dirigente comunista João Oliveira votou antecipadamente

O dirigente comunista João Oliveira votou este domingo antecipadamente nas eleições legislativas, na cidade de Évora, e disse que escolheu esta data para demonstrar que é possível votar em segurança e ao mesmo tempo combater a abstenção.

O membro da Comissão Política do Comité Central do PCP chegou pelas 08h40 à Arena d'Évora. Dirigiu-se para a secção de voto número dois e três minutos depois já tinha colocado o boletim de voto na urna.

João Oliveira está recenseado pelo círculo eleitoral de Setúbal, mas escolheu votar antecipadamente em Évora por uma questão de compatibilidade familiar. No entanto, o voto do líder parlamentar do PCP vai ser contabilizado pelo círculo eleitoral onde está recenseado e não em Évora.