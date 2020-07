Dirigente do Chega demite-se e chama mentiroso a André Ventura

Manuel Pinho sai do Chega com estrondo. Numa carta aberta partilhada nas redes sociais, o dirigente demite-se da vice-presidência da comissão política distrital do Porto e faz várias acusações a André Ventura. De fraude eleitoral, a restrições à liberdade de expressão, Pinho aponta falta de democracia ao funcionamento do partido e ataca o líder por ter mudado as regras de forma a não ter ninguém a disputar-lhe a liderança.Saiba mais na Sábado