Discussão sobre a eutanásia vai incluir dúvidas sobre seguros

Os partidos garantem que a discussão na especialidade dos diplomas para a despenalização da morte assistida incluirá o pagamento dos seguros de vida. A posição surge após o ‘Público’ alertar para diferentes interpretações de juristas, que podem deixar os herdeiros do doente sem acesso ao prémio do seguro.Ao, os deputados Isabel Moreira (PS), José Manuel Pureza (BE) e André Silva (PAN) reforçam que as propostas definem a doença sofrida como causa da morte, que mesmo sendo assistida não pode ser confundida com suicídio pelas seguradoras. Ainda assim, admitem que a questão será clarificada. "É uma matéria muito pertinente que devemos aprofundar", reconhece André Silva.Como a despenalização da eutanásia foi aprovada na quinta-feira, nenhum dos parlamentares tem, para já, propostas concretas. Isabel Moreira admite que os seguros não serão o único aspeto a limar: "Há todo um conjunto de questões que têm de ser regulamentadas."Os partidos querem ainda que quem recorra à eutanásia não perca direitos face à morte natural. "Para que ninguém fique prejudicado", reforça José Manuel Pureza. O bloquista não crê "que o trabalho de aproximação [entre partidos] seja difícil".No Luxemburgo, em 2019, foi feita uma emenda à lei, definindo estas mortes como tendo "causa natural", para garantir o pagamento das seguradoras.O setor segurador português pede para ser ouvido pelos deputados, para que seja alinhado um texto que evite eventuais conflitos com herdeiros.Uma das soluções adotadas no estrangeiro passa pela definição de prazos mínimos entre o momento da subscrição do seguro e o momento da morte.