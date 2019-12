Discutida taxa máxima do IVA para touradas no Orçamento do Estado para 2020

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A polémica em torno das touradas promete aquecer a discussão do Orçamento do Estado (OE) para 2020, depois de o Governo ter admitido, à mesa das negociações com o PAN, subir o IVA da bilhética nos espetáculos tauromáquicos para a taxa máxima."Recebemos um sinal positivo do Governo no sentido de incluir a subida de 6% para 23% no Orçamento do Estado", sublinhou aoInês Sousa Real, lí... < br />