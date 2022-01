Distrito de Braga cumpre "tradição" de ser barómetro nacional com vitória do PS

Cumprindo a "tradição", o PS, partido mais votado no distrito de Braga nas eleições deste domingo para a Assembleia da República, voltou a ser também o vencedor a nível nacional.

Trata-se de uma espécie de "barómetro infalível", que faz com que, desde as primeiras eleições legislativas em 1976, baste saber quem ganhou em Braga para se ficar a saber quem ganhou também no país.

Este domingo, o PS ganhou em Braga e, tradição é tradição, ganhou também a nível nacional.

Ao longo dos anos, no distrito de Braga, exatamente à imagem do que aconteceu a nível nacional, as eleições foram ganhas ou pelo PS ou pelo PSD, neste último caso sozinho ou em coligação.

Os socialistas venceram as eleições legislativas de 1976,1983, 1995, 1999, 2005, 2009, 2019 e 2022 e, em todos estes anos, venceu o partido 'cor-de-rosa' no distrito de Braga.

Já o PSD venceu em 1979 e 1980 e 2015 (em coligação) e em 1985,1987,1991, 2002 e 2011 (sozinho), sendo que em todas estas eleições o distrito de Braga foi 'laranja'.

O círculo de Braga é o terceiro maior do país, elegendo 19 dos 230 "inquilinos" do parlamento.

Das 14 câmaras do distrito, nove são detidas pelo PSD, sozinho ou coligado, e as restantes cinco pelo Partido Socialista.