Diabéticos, doentes oncológicos ou portadores de VIH recuperados continuam a ser penalizados no acesso a créditos bancários, apesar de a nova lei do direito ao esquecimento, em vigor há mais de meio ano, proibir essa discriminação.



A falta de regulamentação ou de um acordo nacional entre as partes tem levado a discricionariedades na interpretação da lei, alerta a Associação para a Defesa do Consumidor, à qual já chegaram “15 reclamações desde o início de ano”, revelou ao CM Magda Canas, da Deco.









