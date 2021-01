Domingo de campanha: Do quartel aos hospitais em rutura

Ana Gomes em Carnaxide, Marcelo Rebelo de Sousa no Dafundo: ambos estiveram em corporações de bombeiros neste domingo para falar da vacinação destes profissionais. O atual Presidente revelou que o Governo quer "acelerar o processo" para os soldados da paz. Já a ex-eurodeputada diz não compreender que "ainda não estejam incluídos" na lista dos prioritários.Foram os bombeiros que estiveram, precisamente, nas filas de ambulâncias à porta dos hospitais, cenário que alertou para a rutura iminente do Serviço Nacional de Saúde. À esquerda, tanto Marisa Matias como João Ferreira insistiram na necessidade de requisitar os privados nesta etapa da pandemia. A bloquista deixou também um apelo à responsabilidade individual, para que a situação não se agrave. "É impossível nós ficarmos indiferentes às imagens da dificuldade do momento que vivemos nos hospitais aqui em Portugal", afirmou.Já o liberal Tiago Mayan Gonçalves considerou "absolutamente inaceitável" que não esteja a ser utilizada toda a capacidade existente no País. O candidato acabou o domingo no Twitter a lançar críticas ao atual Presidente, por andar a contornar as regras de combate à pandemia. "Em menos de uma semana, Marcelo descredibilizou as orientações da DGS, pôs em causa a fiabilidade dos testes e fez campanha num lar de idosos enquanto esperava resultado do teste à Covid-19", atirou.