Domingos Lopes sucede a Adelaide Franco na presidência do IEFP

Domingos Lopes, atualmente presidente da Comissão Diretiva do Programa Operacional Temático Inclusão Social e Emprego (POISE), foi o nome escolhido por Ana Mendes Godinho para assumir a presidência do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), confirmou ao Negócios fonte oficial do gabinete de Ana Mendes Godinho.A notícia da escolha do licenciado em economia tinha sido avançada esta quinta-feira pelo Eco.Domingos Lopes foi um dos nomes propostos pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) para suceder a Adelaide Franco, que se demitiu da presidência do IEFP após uma polémica sobre o recebimento indevido de subsídio de desemprego , que foi noticiada pelo Negócios.Além de Domingos Lopes, Ana Mendes Godinho escolheu também Paulo Langrouva para vogal, sendo que este já se encontrava no IEFP desde maio em regime de substituição, tal como sucedia, aliás, com Adelaide Franco.Em comunicado, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social informa que os dois nomes foram submetidos hoje à "audição dos parceiros sociais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social".