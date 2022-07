Draghi volta atrás e diz ao Senado italiano que a sua coligação pode ser reconstruída

O primeiro-ministro italiano Mario Draghi disse, esta quarta-feira, estar pronto para reconstruir a sua coligação governamental e que o apoio dos últimos dias não pode ser ignorada, avançou a Bloomberg.Falando no Senado após debate para ajudar a determinar se permaneceria no cargo, Draghi pediu aos partidos da sua coligação que "reconstruam o pacto de confiança" para salvar o Governo, em crise desde a saída do Movimento 5 Estrelas.

"A única solução, se ainda quisermos ficar juntos, é reconstruir esse pacto a partir dos seus alicerces, com coragem, altruísmo e credibilidade", disse Dragui.

"É isso que os italianos estão nos pedem", acrescentou, referindo que o apoio popular espontâneo ao seu Governo "não tem precedentes e é impossível de ignorar" os apelos para não renunciar ao cargo.

Draghi tinha-se demitido na semana passada depois do seu partido, o Movimento 5 Estrelas, se ter abstido de votar uma moção de confiança ao primeiro-ministro do país. A moção acabou por ser aprovada mas não foi suficiente para manter Draghi no cargo.



No entanto, o presidente italiano Sergio Mattarella rejeitou provisoriamente a demissão de Draghi, na esperança de que uma solução pudesse ser encontrada e pediu a Dragui que se dirigisse ao Parlamento na tentativa de evitar o que seria a terceira crise do governo italiano em três anos.