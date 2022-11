Duarte Alves substitui Jerónimo de Sousa na bancada do PCP

O secretário-geral cessante do PCP, Jerónimo de Sousa, apresentou esta terça-feira a renúncia ao mandato de deputado à Assembleia da República e vai ser substituído por Duarte Alves, um dos mais jovens dirigentes do partido.

Depois de anunciar no domingo que ia deixar de ser deputado, Jerónimo de Sousa "formalizou hoje a apresentação da sua renúncia ao mandato de deputado na Assembleia da República", anunciou em comunicado a direção comunista.

Duarte Alves, de 31 anos, era o 'número três' pelo círculo eleitoral de Lisboa nas últimas eleições legislativas (onde o PCP apenas elegeu dois deputados, Jerónimo de Sousa e Alma Rivera) e vai substituir o secretário-geral cessante.

O economista já foi deputado durante as XIII e XIV legislaturas e ficou conhecido por integrar a comissão de inquérito às perdas do Novo Banco imputadas ao Fundo de Resolução. No parlamento acompanhava matérias como o Orçamento do Estado e finanças, e energia.