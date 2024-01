Pedro Nuno Santos bem que tentou demover Duarte Cordeiro, o ainda ministro do Ambiente, mas em vão. Duarte Cordeiro confirmou que não vai concorrer a deputado nas eleições de 10 de março.





sabe que o secretário-geral do PS ainda tentou convencer o ministro, mas acabou por aceitar a decisão. Duarte Cordeiro diz que está “totalmente tranquilo”, mas fica de fora para já.O ministério de Duarte Cordeiro foi alvo de buscas no âmbito da ‘Operação Influencer’, que levou à demissão do primeiro-ministro. Não foi constituído arguido, mas apesar disso recorda que tem “uma situação relacionada com a Câmara de Lisboa” e que o Ministério Público nunca falou consigo. Uma demora que gera “desconforto” para quem “exerce funções públicas”.