Duarte Cordeiro diz que nem Ambiente pode ser insensível ao preço dos combustíveis

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, considerou esta terça-feira que o Governo não pode ser insensível ao impacto dos preços dos combustíveis nas famílias atualmente, apesar de dever procurar penalizar a utilização de combustíveis fósseis.

"Não nos podemos tornar insensíveis à dimensão do impacto que isto [os preços dos combustíveis] tem nas famílias, acho que nem o ministro do Ambiente pode ser insensível a isso", afirmou Duarte Cordeiro, durante a conferência da CNN sobre transição energética, em Lisboa, após ter sido questionado sobre o desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), anunciado na segunda-feira pelo Ministério das Finanças.

O Governo decidiu devolver a receita adicional do IVA através de um desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), o que se traduzirá numa redução adicional de dois cêntimos por litro no gasóleo e um cêntimo na gasolina.