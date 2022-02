Duarte Cordeiro, diretor da campanha eleitoral do PS e secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares no Governo cessante de António Costa, e Fernando Medina, ex-presidente da Câmara de Lisboa, são dois nomes apontados para ministros no novo Executivo de Costa. O Governo deverá ser reduzido para 15 ou 16 ministérios e terá uma organização concebida com o objetivo central de garantir a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).