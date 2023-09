Durão Barroso diz que europeias devem ser "prioridade imediata" do PSD

O antigo primeiro-ministro Durão Barroso defendeu este sábado que as eleições europeias do próximo ano devem ser a "prioridade imediata do PSD", apelando à mobilização do partido que disse ter "autoridade e credibilidade" para falar de Europa.

"No PSD, somos o partido por excelência da Europa e devemos ter orgulho nisso", afirmou o antigo presidente da Comissão Europeia, numa aula da Universidade de Verão do PSD sobre "A Europa e o Mundo: Desafios e Perspetivas".

No final da sua intervenção inicial, Durão Barroso fez questão de deixar uma palavra sobre o PSD, partido que liderou entre 1999 e 2004.



"No PSD temos experiência, temos autoridade e temos credibilidade para falar de União Europeia", defendeu. Por isso, apelou, o partido deve estar mobilizado para as eleições europeias de 09 de junho de 2024.





"Devemos estar a preparar as nossas equipas, ter uma mensagem para o país e dizer como vamos executar o projeto nacional em articulação com o projeto europeu", pediu.Durão Barroso defendeu que esse é o desafio a curto prazo e "a prioridade imediata" do PSD, apelando a que o partido saiba "construir o futuro" apoiado na sua história em matéria europeia. "O futuro não é amanhã, é já hoje", frisou.