Durão Barroso volta a dizer que não fez lóbi junto da União Europeia

A declaração surge no dia em que a Provedora Emily O'Reilly recomendou que a contratação de Durão Barroso pelo Goldman Sachs seja reavaliada pelo comité de ética da Comissão Europeia, após um encontro do ex-presidente com o comissário Jyrki Katainen em outubro de 2017.Na mesma rede social, o ex-presidente da Comissão Europeia recorda que a Comissão de Ética Ad-Hoc (AHEC, na sigla em inglês) analisou há mais de um ano a sua contratação pelo banco, após deixar as funções de presidente da Comissão Europeia, e não considerou envolver qualquer quebra dos seus deveres.Sublinha ainda que as recomendações da provedora, hoje publicadas, "não envolvem qualquer apreciação jurídica" das suas funções.Afirma ainda não se opor a uma eventual tomada de decisão da Comissão Europeia sobre a posição da AHEC."A principal preocupação da Provedora é que a Comissão Europeia não tomou uma decisão formal após receber a opinião da Comissão de Ética Ad Hoc e eu não tenho objeções à sua recomendação para que o faça agora", escreve Barroso.Nas suas recomendações, Emily O'Reilly considerou que o comité de ética poderá reavaliar se a contratação de Durão Barroso pelo Goldman Sachs" Internacional é compatível com os seus deveres ao abrigo do artigo 254" do Tratado de Funcionamento da União Europeia (TFUE).Ao executivo comunitário é ainda aconselhado que "considere requerer ao seu antigo presidente que se abstenha de fazer lóbi junto da Comissão durante alguns anos".Numa carta enviada à provedora em resposta a uma versão anterior das recomendações, Durão Barroso manifestara "grande surpresa e grave preocupação", considerando tratar-se de "um ataque político pessoal pouco velado".