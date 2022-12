É "importante para todos esclarecer o que se passou": Marcelo pressiona Alexandra Reis

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu que é preciso esclarecer o motivo que levou à saída de Alexandra Reis da TAP e porque foi paga pela transportadora aérea uma indemnização no valor de 500 mil euros.Caso a saída da secretária de Estado do Tesouro tenha acontecido por vontade própria, "não haveria aquela indemnização", adverte o presidente da República."Se os ministros pedem esclarecimentos é porque, aparentemente, sentem que é fundamental para o esclarecimento dos portugueses perceber-se aquilo que aconteceu efetivamente ali"Presidente da República relembrou que este esclarecimento não é só importante para Alexandra, mas também "para o Governo", já que este caso não é uma "questão individual" da governante.Para Marcelo Rebelo de Sousa é importante porque nomeou-a para secretária de estado. "Quer dizer, eu nomeei-a há cerca de um mês secretária de Estado no Ministério das Finanças. Penso que é importante para todos. Para quem nomeia, para quem é nomeado, para os portugueses, esclarecer efetivamente o que se passou nessa pré-história, isto é, na carreira profissional da pessoa", disse.Desta forma, o chefe de Estado sublinha que é "importante para todos esclarecer o que se passou" e que "não deve ser muito difícil dar o esclarecimento", concluiu.