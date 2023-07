"É impossível aguentar um Governo assim": André Ventura reage à exoneração do secretário de Estado da Defesa

O líder do Chega, André Ventura, disse este sábado que António Costa deve parar e pensar quais são os ministros e secretários de Estado que podem comprometer a "autoridade e o prestigio do Governo". Em declarações aos jornalistas em Torres Vedras, Ventura afirmou, ainda, que não acredita que o governo tenha condições para continuar, tendo dito que o primeiro-ministro tem de ter a "coragem de demitir três ou quatro ministros, ou secretários de Estado".Quanto à possibilidade de antecipar o ato eleitoral, André Ventura diz que os portugueses não querem eleições, mas afirma que apenas "depende de António Costa se vamos ter eleições ou não".Sobre Marcelo Rebelo de Sousa, André Ventura referiu que o Presidente da República "tem mostrado muito boa vontade", uma vez que "todas as semanas ou todos os meses" surge "mais um caso de corrupção, mais um caso de irregularidade, mais um caso de incompatibilidade, mais uma demissão". O líder do Chega disse que é "impossível aguentar um governo assim".André Ventura referiu ainda que António Costa "deve pensar no que é preciso renovar". "Eu acho que, infelizmente, Fernando Medina tem que ser substituido", acrescentou o líder do Chega.