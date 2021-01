"É incompreensível manter as escolas abertas": PSD critica medidas do novo Estado de Emergência

O deputado do PSD, Ricardo Batista Leite, considera que as medidas tomadas pelo Governo para travar a pandemia da Covid-19, que impõe um novo confinamento, são "um conjunto de meias medidas, nomeadamente, nas escolas".Segundo o deputado o confinamento tem que ter três objetivos, sendo eles, evitar o colapso do SNS, permitir recuperação da economia e ganhar tempo para implementar medias para corrigir a trajetória do país a enfrentar a pandemia da Covid-19.Ricado Batista Leite diz que medidas do novo Estado de Emergência não vai diminuir a "enorme pressão do SNS".O PSD considera que que é incompreensível manter as escolas abertas e assume que o país falhou no combate à pandemia da Covid-19.