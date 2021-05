"É mais urgente que nos anos anteriores": Marcelo faz apelo aos portugueses em visita ao Banco Alimentar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve este sábado no Banco Alimentar, em Lisboa. No dia em que recordou que o problema da fome piorou com a pandemia, Marcelo lembrou que ajudar quem mais precisa e "não é previlegiado", é "mais urgente e necessário que nos anos anteriores". O Presidente diz que há quase 2 milhões de portugueses em situação de pobreza.Relativamente à evolução da pandemia, o PR voltou a lembrar que "não podemos ser facilitistas, mas também não podemos ser alarmistas. A máscara é fundamental.", disse."Se as pessoas não acreditam, não seguem", explicou Marcelo sobre a adesão dos portugueses às medidas de contenção da pandemia.