“É melhor que haja uma maioria plural à esquerda”, defende Rui Tavares em entrevista à CMTV

O fundador do Livre e atual deputado único do partido, Rui Tavares, defendeu esta terça-feira, em entrevista à CMTV, que “deve haver clareza nas políticas de aliança, em particular à esquerda”, antes da ida a votos nas legislativas do próximo dia 10 de março.









“As pessoas ficaram escaldadas com a maioria absoluta do PS”, disse Tavares. Por isso, face ao empate técnico entre PS e a AD projetado pelas sondagens, defendeu que “não havendo maioria de um só partido, é melhor que haja uma maioria plural à esquerda”.

Sobre a possibilidade de integrar um hipotético Governo de Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, Rui Tavares apontou que esse “não é um objetivo de vida”. Ainda assim, como primeira medida para os primeiros 100 dias de governação apontou a necessidade de reparar a “falta de harmonia na Educação, na Saúde e na Segurança”.









Leia também PCP quer redução das taxas e comissões cobradas pelos bancos Sobre o Chega, Tavares desafiou os portugueses “a não cederem ao discurso do ódio” do partido de André Ventura, e a comunicação social “a não cair nos seus truques”.