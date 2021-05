"É necessário ajustar medidas": Rui Rio concorda com Alberto João Jardim sobre PSD

O presidente do PSD, Rui Rio, concordou com a opinião de Alberto João Jardim, que sugeriu a mudança do partido "de modo a corrigir muitos erros".No final da visita ao Museu do Holocausto no Porto, Rio respondeu aos jornalistas, admitindo que "as declarações de Alberto João Jardim têm um ponto de razão". "É necessário ajustar as medidas consoante seja neceessário, consoante as circunstâncias", sublinhou.O líder social-democrata sustentou que "cada dossiê deve ser tratado de forma diferente", dando os exemplos dos casos de Odemira, Novo Banco e das barragens da EDP.Em atualização