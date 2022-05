Foi uma vitória em toda a linha. Os militantes do PSD escolheram por larga maioria Luís Montenegro como o 19º presidente do PSD, atribuindo-lhe 72,47% dos votos, contra 27,53% do seu opositor, Jorge Moreira da Silva.



"O dia de hoje vai ficar marcado como sendo o princípio do fim da hegemonia do PS. O País precisa de nós.









Ver comentários