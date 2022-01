"É possível irmos ter uma maioria": António Costa mostra-se confiante para as Legislativas

António Costa mostrou-se este domingo confiante numa maioria absoluta do PS nas eleições legislativas que decorrem no final do mês."É possível irmos ter uma maioria", admitiu o primeiro-ministro em Évora num discurso onde elogiou o investimento no setor turístico na região do Alentejo.Questionado sobre como vão decorrer as eleições, perante o aumento de casos de Covid-19 e com a possibilidade de largos milhares de portugueses estarem em isolamento e não se poderem deslocar aos locais de voto, Costa garantiu: "A ministra da Administração Interna está em contacto com os municípios e iremos encontrar a melhor forma para decorrerem as eleições. Não podendo haver alteração da Lei, temos que fazer o possível para garantir que o maior número de pessoas possam votar".