É preciso investigar "até ao fim" abusos sexuais sobre menores por padres, diz Marcelo

O Presidente da República defendeu esta sexta-feira que não há nada mais importante do que o apuramento da verdade, apontando a necessidade de se levarem até ao fim as investigações relacionadas com abusos sexuais sobre menores por padres.

"É preciso levar a investigação até ao fim, demore o tempo que demorar, independentemente do número de casos que houver e daí retirarem as ilações. Acho que a comunidade portuguesa e as várias instituições, no caso também da Igreja Católica, devem retirar as conclusões desse procedimento do passado", apontou Marcelo Rebelo de Sousa.

No final da cerimónia de inauguração da 630.ª edição da Feira de São Mateus, que vai decorrer na cidade de Viseu até 21 de setembro, o Presidente da República sublinhou aos jornalistas de que não há nada mais importante para as instituições do que o apuramento da verdade.