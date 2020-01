Joacine Katar Moreira reagiu este domingo à nova direção do partido Livre - na qual não está incluída - e assumiu que os próximos temos serão de muito diálogo.A deputada única do partido afirma que "é preciso haver cedências de parte a parte" e que ainda está disponível para o fazer. Confrontada com que cedências está disposta a fazer, Joacine afirma que fará todas as que "forem necessárias" para não inviabilizar a confiança que os eleitores depositaram em si.Joacine afirma ainda que estará disposta a ouvir sempre desde que seja com base no seu trabalho e em verdades absolutas.Joacine Katar Moreira considerou que, daqui para a frente, as partes vão necessitar de conversar e encontrar-se "imensamente" e "regularmente", bem como decidir "o que é preciso alterar, o que se pode melhorar. Na resolução, a Assembleia queixava-se precisamentee falta de disponibilidade e respostas por parte da deputada aos contactos feitos."E, especialmente, é preciso que haja cedências de parte a parte, e eu ainda estou disponível para isso", adiantou, comprometendo-se a fazer as cedências que "forem necessárias para não inviabilizar a confiança dos eleitores depositaram" no Livre. "Mas qualquer cedência da minha parte precisa de ser no que diz respeito ao meu trabalho e precisa de ser obviamente com base na verdade absoluta", alertou, advogando que "o que não houve foi exatamente isso".