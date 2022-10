"É um orçamento que tira proveito da almofada de 2022 para 2023": Marcelo reage ao OE

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reagiu esta tarde ao orçamento de estado para 2023.



O chefe de Estado afirmou que se trata de um "orçamento que tira proveito da almofada de 2022 para 2023 com algum dinheiro do Plano de Recuperação e Resiliência, que atrasou."



Quando questionado pelos jornalistas no Museu da eletricidade, em Lisboa, sobre o otimismo do governo quanto a uma possível descida da inflação, o Presidente da República admite que reconhece que as previsões são mais otimistas do que aquelas que tinha, ainda assim garante que "a interpretação do executivo olha para a queda da inflação nos outros países." É um orçamento elaborado "em tempos dificeis", sublinha.



Ainda sobre o documento entregue, esta segunda-feira, no Parlamento garante: "Reconheço que o orçamento parte de uma situação com folga para 2022 sem correr muitos riscos partindo do principio que a situação vai evoluir favoravelmente".