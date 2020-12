"É um vigarista, cobarde e um troca-tintas": Marisa Matias sobre André Ventura

A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda à Presidência da República, Marisa Matias, teceu esta segunda-feira duras críticas ao candidato André Ventura, que apelidou de candidato da "extrema-direita".Marisa Matias acusou André Ventura de ser um "vigarista, cobarde e um troca-tintas". A candidata apoiada pelo BE às eleições de janeiro justificou-se depois afirmando que Ventura é um "vigarista" porque engana e continua a enganar as pessoas, tendo acumulado salários. Sobre a acusação de "cobarde", Marisa Matias justificou-se com a situação promovida com a Direita para a formação de Governo nos Açores. E, por fim, acusou o líder do Chega de ser um "troca-tintas", justificando-se com a mudança de voto, por três vezes, no caso do Novo Banco.A candidata do BE foi esta segunda-feira entrevistada na TVI, onde apresentou as ideias e vontades da sua candidatura à Presidência da República.