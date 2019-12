Edite Estrela do PS eleita relatora sobre alterações climáticas no Conselho da Europa

A dirigente socialista e vice-presidente da Assembleia da República Edite Estrela foi esta terça-feira eleita, por unanimidade, relatora do documento sobre alterações climáticas da Comissão dos Assuntos Sociais da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, em Paris.

Segundo um comunicado do PS, na sequência da sua nomeação para produzir este relatório, Edite Estrela foi indicada para participar na Conferência do Clima das Nações Unidas, que decorre em Madrid.

Enquanto eurodeputada socialista, Edite Estrela teve uma experiência de dez anos como membro da Comissão do Ambiente no Parlamento Europeu, onde foi relatora para as catástrofes naturais em 2005.

Nessa altura, a antiga presidente da Câmara de Sintra visitou seis países europeus (Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha e Áustria) afetados por incêndios ou por inundações, tendo em vista recolher informação, ouvir as populações, conhecer e avaliar no terreno as consequências das catástrofes.

Ainda a este nível, segundo a mesma nota do PS, Edite Estrela foi também relatora do Comité das Regiões para o quinto programa de ação para o ambiente.