Edite Estrela do Partidos Socialista (PS) e Adão Silva do Partido Social Democrático (PSD) foram eleitos esta quinta-feira os novos vice-presidentes da Assembleia da República.Os deputados da AR chumbaram os candidatos apresentados pela Iniciativa Liberal (João Cotrim de Figueiredo) e do Chega (Diogo Pacheco de Amorim).