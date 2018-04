Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

EDP defende que garantia de potência é "essencial para garantir abastecimento" de eletricidade

Empresa liderada por António Mexia não comenta o anúncio do Governo.

Por Lusa | 14:44

A EDP defende que a garantia de potência é "essencial para garantir o abastecimento de energia elétrica ao país", no dia em que o Governo anunciou a suspensão em 2018 do pagamento desde mecanismo às centrais elétricas.



Questionada sobre a decisão do Governo de suspender em 2018 a garantia de potência paga às centrais elétricas para estarem sempre disponíveis para produzir, a empresa liderada por António Mexia não comenta o anúncio do Governo, reagindo ao adiamento do leilão publicado esta terça-feira em Diário da República.



"A portaria hoje publicada em Diário da República vem formalizar apenas o adiamento do leilão para o ano de 2018, que estava previsto realizar-se em maio de 2017", considera a EDP numa nota escrita, referindo que aguarda "os resultados da avaliação que está a ser efetuada pela Comissão Europeia a este mecanismo de remuneração da capacidade de produção elétrica, que é essencial para garantir o abastecimento de energia elétrica ao país e estratégico para a segurança nacional".



Em declarações à Lusa, o secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, explicou esta terça-feiraque "não faz sentido" no atual quadro da capacidade do sistema elétrico nacional manter "o subsídio" que era dado às centrais elétricas, o que resulta "num contributo positivo para a fatura dos portugueses".



Na análise de curto prazo (para o ano 2018 e primeiro trimestre de 2019) à segurança do sistema elétrico nacional, a que a Lusa teve acesso, na qual o Governo sustenta esta decisão, a REN - Redes Energéticas Nacionais não encontra "riscos relevantes que comprometam a segurança e garantia de abastecimento, apresentando, mesmo nos cenários extremos, uma margem de reserva de potência".



De acordo com Jorge Seguro Sanches, a suspensão da garantia de potência vigora pelo menos em 2018, referindo que no ano seguinte será feita nova avaliação, realçando o contributo cada vez mais importante das renováveis, que no mês de março produziram o suficiente para assegurar o consumo nacional de eletricidade.



O regime de incentivo à garantia de potência em vigor em Portugal, que é pago à EDP e à Endesa, teria um custo de 665 milhões de euros até 2032, segundo estimativas da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), mas este valor incorpora também o incentivo ao investimento, que totalizava cerca de 356 milhões de euros.



Com esta suspensão o que está em causa é o incentivo à disponibilidade, que vale cerca de 309 milhões de euros até 2032.



Na avaliação sobre a segurança de abastecimento enviada ao Governo em 14 de março, a REN considera que "o atual parque eletroprodutor se encontra disponível dentro do quadro regulamentar vigente, sendo que a circunstância de não realização dos leilões aludidos [de garantia de potência], por si só, não elimina o recurso, por parte da REN, aos meios técnicos disponíveis para a operação do sistema, garantindo o equilíbrio entre a produção e o consumo e ainda uma margem de reserva adequada".



No documento, a gestora da rede elétrica lembra que "o sistema elétrico nacional dispõe [...] do serviço de interruptibilidade que pode ser utilizado em emergência, consistindo na redução voluntária pelos consumidores elegíveis [um conjunto de grandes empresas] do seu consumo de eletricidade".



"A avaliação da capacidade do sistema elétrico nacional para responder à procura de eletricidade, nos casos de 'stress' em situações limite, considera o cenário mais baixo do lado da oferta e o cenário mais elevado do lado da procura", realça a REN.



Também esta terça-feira foi publicada uma portaria que adia o leilão anual de atribuição de garantia de potência, referindo que o mesmo vigore "até que seja rececionada pelo Estado português a pronúncia inequívoca da Comissão Europeia relativamente à compatibilidade do mecanismo de reserva de segurança do sistema elétrico nacional com as disposições comunitárias relativas a auxílios do Estado no setor da Energia".



Recorde-se que Bruxelas levantou questões ao novo regime de atribuição deste apoio, que o atual Governo quis por em prática com o intuito de reduzir a fatura dos consumidores, estando ainda em discussão entre o executivo português e a Comissão Europeia.



Questionado sobre a referência no diploma esta terça-feira publicado à possibilidade de ainda ocorrer um leilão em 2018, o secretário de Estado da Energia reiterou que a garantia de potência "não faz sentido", remetendo para avaliação da REN, sem mais esclarecimentos.