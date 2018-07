Eduardo Cabrita conta com PCP e BE para a descentralização

"A escolha aqui é de parceria com os autarcas", disse o ministro.

Por Lusa | 14:06

O ministro da Administração Interna assegurou esta quarta-feira, no parlamento, que o Governo conta com PCP e Bloco de Esquerda no processo da descentralização de competências para as autarquias, apesar do acordo nesse sentido firmado com o PSD.

"Não há aqui nenhuma escolha. A escolha aqui é de parceria com os autarcas, é de confiança no poder local, e estão neste processo todos aqueles que quiserem contribuir e têm contribuído aqueles que têm aprovado os Orçamentos [do Estado], como contribuirão aqueles que aprovarem estas leis, para que se vá mais além neste caminho de confiança na decisão local, de descentralização", afirmou Eduardo Cabrita.

O governante, que falava numa audição regimental da comissão parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, respondeu desta forma às críticas dos deputados João Vasconcelos (BE) e Paula Santos (PCP) de que o Governo preferiu aliar-se ao PSD para avançar com a descentralização.