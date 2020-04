O ministro da administração interna, Eduardo Cabrita destacou esta quarta-feita o "civismo dos portugueses" e justificou as ruas de Famalicão cheias de gente com um "desvio de trânsito."Imagens de Famalicão são pontuais e tinham a ver com desvio de trânsito", garante Cabrita sublinhando que a maioria dos portugueses está a cumprir."Que nestes dias se contribua para a segurança coletiva, ficar em casa é também garantir a segurança dos profissionais de saúde", ressalvou acrescentando ser também a melhor forma de proteger a família e amigos."Está na mão de cada um garantir a segurança de todos", destacou o ministro.O ministro garante que as ações das autoridades serão essecialmente de sensibilização, mas que isso não quer dizer que não façam detenções de forma a garantir a segurança de todos.