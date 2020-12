Ao minuto Atualizado a 15 de dez de 2020 | 17:12

16:59 | 15/12

Cabrita explica ainda como tudo se procedeu desde o momento da morte ao apuramento de factos. A primeira certidão de óbito entregue ao MP dizia que Ihor havia morrido de causas naturais, só a autópsia, mais tarde, determinou que a morte tinha contornos de violência.



Só no dia 17 de março é que a comunicação do caso foi feita à Inspeção Geral da Administração Interna e ao gabinete de Cabrita, explica o ministro.



Cabrita explica ainda porque só no dia 30 foram efetuadas as detenções a três inspetores do SEF que aguardam julgamento: "O relatório da autópsia que indica causas que não têm nada a ver com as constantes da certidão de óbito só foi comunicado no dia 29".



"Qualquer atuação na véspera deste dia da detenção teria um gravíssimo impacto de prejuízo do que era uma investigação em curso", garante. No dia 30 foi decidido demitir os responsáveis do serviço de Fronteiras de Lisboa, bem como o encerramento do CIT.