Eduardo Cabrita perde imunidade no Parlamento no âmbito do acidente mortal na A6

O Parlamento aprovou esta quarta-feira o levantamento da imunidade de Eduardo Cabrita para que o ex-ministro seja constituído arguido e interrogado no âmbito do acidente mortal na A6 com um carro oficial do MAI. A decisão foi tomada pela Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, mas só será formalizada esta quinta-feira durante a votação na Comissão Permanente da Assembleia da República.









Cabrita poderá ser indiciado por homicídio negligente por omissão. O Ministério Público tinha agendado para 28 de março o interrogatório ao ex-ministro da Administração Interna, e o próprio solicitou em janeiro o levantamento da imunidade parlamentar, que ‘readquiriu’ quando se demitiu do cargo e voltou à função de deputado. Este levantamento seria desnecessário se a data da tomada de posse da nova legislatura não tivesse sido adiada, uma vez que Cabrita não estará na constituição do próximo Parlamento.