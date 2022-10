Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, formaliza candidatura à liderança do PS-Porto numa publicação do Facebook. "Torno pública e oficial a minha decisão de candidatura à Distrital do Porto do Partido Socialista", lê-se.A candidatura surge na sequência da impossibilidade da continuidade de Manuel Pizarro, atual ministro da Saúde, no cargo. Após três mandatos de Manuel Pizarro à cabeça do PS-Porto, abre-se agora uma corrida à sucessão.