O candidato liberal Tiago Mayan usou o tema do encerramento das escolas para contestar a decisão do ministro da Educação de travar as aulas online no ensino privado, considerando estar a ser feito um nivelamento por baixo da população com a medida. O também advogado fez uma breve declaração aos jornalistas, no último dia da campanha, a partir do restaurante no Porto que tem sido base da candidatura presidencial. O dia foi passado em conversas online, numa lógica de respeito pelas medidas de confinamento impostas ao País.









A primeira dessas conversas foi sobre saúde, numa reunião online com o Hospital dos Lusíadas do Porto, uma instituição privada, em que Tiago Mayan admitiu estar preocupado com a resposta aos problemas de saúde não Covid-19 e com as cirurgias e diagnósticos que estão a ser deixados para trás. Houve ainda uma reunião online com a Ordem dos Dentistas, tendo fechado o dia com um comício online que teve a presença de João Cotrim Figueiredo.