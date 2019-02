El País diz que Marcelo castigou jornalista que o "mandou calar" com colher

"Fenómeno Marcelo" noticiado em Espanha por causa de uma tese de doutoramento.

A popularidade do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu origem a uma reportagem do jornal espanhol El País sobre o trabalho do Chefe de Estado nos últimos três anos. "Marcelo Rebelo de Sousa quebrou, em 2016, todos os moldes das campanhas eleitorais e agora até se estuda na universidade", explica o jornal.



A tese de doutoramento da jornalista e professora na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Sandra Sá Couto, intitulado O presidente-celebridade, serviu de mote para o jornal contar o que distingue Marcelo dos outros Chefes de Estado portugueses. De acordo com o El País, no trabalho defende-se que Marcelo percebeu antes de toda a gente que os novos políticos tinham que ser próximos das pessoas, de uma maneira sincera.



"A sua hiperatividade não diminui com os anos, apesar de alguns elementos da equipa presidencial terem caído esgotados. Viagens infinitas, dentro de fora do país, receções, discursos, visitas, sem distinguir entre dias de trabalho e festivos. Se durante a semana usa o carro presidencial, ao sábado conduz o seu para assistir ao funeral de uma amiga, sentando, discretamente, na ultima fila da igreja", lê-se na reportagem do periódico espanhol.



Para o mesmo jornal, a popularidade não existe por Marcelo diminuir a sua autoridade como presidente e conta que o Presidente "castigou" um jornalista depois de um encontro com correspondentes estrangeiros. Num desses primeiros encontros, "após quatro horas de conversa", um dos jornalistas terá começado a "bater de forma reiterada com a colher na chávena de café".



Marcelo terá percebido a indireta e a reunião terminou, assegura o jornalista. Mas o tema não acabou ali: "No jantar seguinte, seis meses depois, a equipa do Presidência fez chegar à Associação de Jornalistas a sugestão que o jornalista da colher não assistisse ao encontro".