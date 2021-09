Eleição para esquecer para o PAN mas partido “continua”

Após o balão cheio das Legislativas de 2019 (4 deputados), o PAN teve este domingo um furo crítico nas suas aspirações e não conseguiu eleger o tão desejado vereador.A "energia" e "motivação" para a mudança, que Inês de Sousa Real realçou, não teve projeção nas urnas - "não podemos desculpar abstenção com crise sanitária", assumiu.Mas o PAN "continua" com as suas bandeiras de sempre e a porta-voz alerta: a "crise climática não é já um problema do futuro, mas sim do presente."Sopa, café e cachorros quentes vegan (sem produtos de origem animal), fruta... Ninguém saiu, ontem, maltratado da noite eleitoral do Pessoas–Animais–Natureza (PAN)."Trabalhámos e apresentámos plano digno"."Seja qual for o resultado, o pan continua"."Temos de fazer mais para que as pessoas se tornem mais participativas".