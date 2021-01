Eleições avançam com SNS sob pressão

Apesar do escalar da pandemia, as eleições são mesmo para manter a 24 de janeiro. Os sete candidatos a Presidente da República insistiram ontem no esclarecimento e nas condições de segurança, para que os portugueses se sintam envolvidos e haja menos abstenção.À esquerda reconhece-se que a campanha tem de existir, embora em moldes diferentes. "Não fazer campanha é desvalorizar, é não querer esclarecer", atirou Ana Gomes. Já João Ferreira defendeu que a "preocupação devia ser debater os problemas do País". Com Portugal a entrar num novo confinamento, Marisa Matias falou numa "situação dramática" e preferiu pedir ao Governo que as novas medidas venham "com a garantia dos rendimentos das famílias e apoios às empresas".À direita, atiraram-se culpas ao Governo por não ter preparado devidamente estas eleições. "Estamos num ponto de não retorno", atirou o liberal Tiago Mayan Gonçalves. André Ventura lembrou que "uma revisão constitucional não pode ser feita em estado de emergência". Marcelo ao entrar em direto - a partir de casa, já depois de o debate ter arrancado, após se mostrar irritado com a mudança de posição das autoridades de saúde, que impediram a ida ao Pateo da Galé - deixou claro porque não haveria um adiamento: após as audições de ontem aos partidos, informou, "não houve nenhum que tivesse defendido a ideia de uma revisão constitucional".Já numa referência indireta a Marcelo, Vitorino Silva alertou para a abstenção e disse que teria "vergonha de tomar posse num País em que metade não foi às urnas".O debate na RTP avançou depois para a questão da saúde, com os candidatos a dividirem-se em relação ao papel dos privados no Sistema Nacional de Saúde (SNS). "É preciso investir mais no SNS em 2021 e nos anos seguintes", posicionou Marcelo. Também Marisa Matias insistiu que é necessário contrariar o "desinvestimento" de que a saúde pública foi alvo nos últimos anos. "O mito de que o SNS é mais caro é só um mito", disse. Já Ana Gomes realçou que "o problema não é de gestão, é de falta de recursos", acusando Marcelo de dar "a mão e o palco aos privados".Em contexto de pandemia, o candidato comunista reconhece que "não está nem nunca esteve em causa recorrer a entidades privadas". André Ventura lamentou o "preconceito ideológico" em relação ao privado - sugerindo a gestão privada da ADSE - enquanto Tiago Mayan Gonçalves defendeu "liberdade" de escolha dos portugueses sobre onde querem ser tratados. Vitorino Silva pareceu concordar: "[Se estivesse a morrer] não ia escolher entre um médico privado ou público. Eu queria era ser salvo."