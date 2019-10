Comissão Política do PS mandata António Costa para formar Governo

A Comissão Política Nacional do PS decidiu esta quinta-feira mandatar o seu secretário-geral, António Costa, para formar Governo, numa reunião que durou pouco mais de duas horas em que os socialistas se congratularam com a vitória que alcançaram nas legislativas.

"Os portugueses podem contar com o PS para assegurar uma política de melhoria das condições de vida em linha com os compromissos assumidos no seu programa eleitoral que dê continuidade às políticas que conduziram a significativos avanços e melhorias na vida dos portugueses. A Comissão Política decidiu mandatar o secretário-geral do PS para proceder à formação do Governo", lê-se no comunicado final da reunião, que decorreu em Lisboa.

Uma das poucas intervenções menos otimistas entre os socialistas da Comissão Política do PS partiu de Daniel Adrião, dirigente da corrente minoritária deste partido.