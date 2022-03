Eleições diretas para escolher próximo presidente do PSD a 28 de maio

A direção do PSD vai propor que as eleições diretas para escolher o próximo presidente do partido se realizem em 28 de maio e o 40.º Congresso social-democrata poderá decorrer entre 01 e 03 de julho, no Porto.

Fontes presentes na reunião disseram hoje à Lusa que a proposta da Comissão Política Nacional que será votada no Conselho Nacional extraordinário da próxima segunda-feira, em Ovar (Aveiro), prevê que uma eventual segunda volta das eleições diretas - caso existam mais do que dois candidatos e nenhum obtenha 50% dos votos - se realize em 04 de junho.

A data e o local do Congresso terão de ser confirmados consoante a disponibilidade de espaços, segundo as mesmas fontes, e estão também sujeitas a aprovação do Conselho Nacional.

O atual presidente do PSD, Rui Rio, já tinha anunciado no início de fevereiro que deixaria a liderança do partido e não se recandidataria na sequência da derrota nas legislativas de 30 de janeiro.

Na altura, Rio - que preside ao PSD desde janeiro de 2018 e cujo mandato terminaria em dezembro de 2023 - manifestou a vontade de que a sua sucessão decorresse com "tranquilidade e serenidade" até ao final de junho ou início de julho.