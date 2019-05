Eleições para o parlamento europeu resultam em 'Eurogeringonça'

As eleições europeias mataram o bloco central europeu. Marcam o fim de uma era em que o PPE, de centro-direita, onde estão os eurodeputados do PSD e do CDS, e os Socialistas Europeus, onde estão os eleitos do PS português, juntos, tinham a maioria (376 em 751).As votações de domingo obrigam a uma redistribuição de forças e poderes das famílias políticas europeias. A extrema-direita subiu consideravelmente mas não tem peso suficiente para criar uma coligação negativa.Os democratas liberais, onde está o movimento do presidente francês, Emmanuel Macron, ascenderam a terceira força do Parlamento Europeu. Os verdes, para onde vai o PAN, também estão em alta.Esta nova configuração deixa a porta escancarada a uma geringonça à moda da Europa, que já anda a ser cozinhada há algum tempo entre Costa, Macron e outros.A inovação em relação a Portugal é que esta geringonça europeia, para além da esquerda, tem de ter o apoio dos democratas e liberais. Esta terça-feira, na cimeira informal em Bruxelas que reúne todos os lideres europeus, deve haver um almoço só para alguns no qual esta geringonça poderá ficar selada.E, neste cenário, o primeiro-ministro português ganha cada vez mais relevância no panorama político europeu. A possibilidade de Costa rumar, a seu tempo, para Bruxelas já começa a ser ventilada nos bastidores europeus e na imprensa internacional. Para já, Costa diz que não. A ver vamos.Normalmente, o presidente da Comissão Europeia é o candidato do bloco mais votado - neste caso seria Manfred Weber, do PPE. Mas Macron já avisou que o processo não é automático e está a consultar aliados em busca de apoio para uma solução alternativa.Perante a queda nas urnas dos dois blocos tradicionais - PPE e Socialistas - que dominaram o Parlamento Europeu nos últimos anos, foi a ascensão dos verdes e liberais que ajudou a travar a ascensão dos partidos populistas e de extrema-direita.A taxa de participação em toda a Europa cifrou-se nos 51%, uma subida significativa relativamente aos 43% de 2014, travando a tendência descendente registada desde 1979.A pesada derrota do Syriza, que ficou 10 pontos atrás dos conservadores da Nova Democracia, levou o PM Alexis Tsipras a anunciar eleições antecipadas. "Temos de nos levantar, reagrupar e lutar", apelou aos apoiantes.A subida dos separatistas flamengos e da esquerda francófona nas legislativas que decorreram em paralelo com as Europeias deixam a Bélgica perante um novo impasse político. Será muito difícil formar governo.A esmagadora vitória do Fidesz (52,1%) levou o PM húngaro, Viktor Orbán, a proclamar que o partido tem agora um mandato claro para "travar a imigração em toda a Europa" e "proteger a cultura cristã".O partido ultraconservador Lei e Justiça reforçou o seu poder na Polónia ao bater a Coligação Europeia por quase 10 pontos nas eleições europeias mais participadas de sempre (45,4%)."Ou o Reino Unido deixa a UE até 31 de outubro ou este resultado será repetido nas próximas eleições". Este foi o ultimato feito por Nigel Farage, do Partido do Brexit, após a vitória esmagadora nas Europeias.Novo partido eurocético teve 31,6% dos votos e atirou os conservadores de Theresa May para quinto lugar, com 8,6%.Os dois maiores partidos alemães, CDU e SPD, perderam votos para os Verdes e a ‘grande coligação’ pode estar em risco. Partido de Merkel caiu 7,6% mas manteve-se como o mais votado.Já os sociais-democratas perderem 12 pontos e ficaram em terceiro lugar. Vão repensar estratégias e admitem passar à oposição.Emmanuel Macron perdeu as Europeias para Marine Le Pen por um eurodeputado, mas o seu partido En Marche foi o principal responsável pela subida do bloco liberal, que passou a ser a terceira maior força política no Parlamento Europeu e terá uma palavra a dizer na formação do próximo executivo comunitário.Matteo Salvini beijou o rosário que traz ao peito e agradeceu aos céus a vitória esmagadora nas Europeias, que faz da Liga a força dominante na coligação italiana.O partido anti-imigração obteve mais do dobro dos votos dos aliados do Movimento 5 Estrelas, que caiu para terceiro lugar, e promete "mudanças" na UE.